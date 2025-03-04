Дон, Кубань и Адыгея получат 370 млн рублей на ремонт ГТС и дноуглубление

В 2025 году из федерального бюджета направят 370 млн руб. на дноуглубительные работы в устьях рек и ремонт гидротехнических сооружений в Южном федеральном округе. Средства предназначены в том числе для снижения последствий паводков, сообщил замглавы Росводресурсов Вадим Никаноров на заседании совета при полпреде в ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По его словам, планируется расчистка русел рек на протяженности 17 км и капитальный ремонт семи гидротехнических сооружений, пять из которых завершат в 2025 году. На дноуглубительные работы выделено 188 млн руб. Работы охватят Адыгею, Краснодарский край и Ростовскую область.

В период половодья в 2025 году на территории ЮФО запланировано установление более 2 тыс. зон затопления и подтопления. Разработано свыше 1,7 тыс. таких зон, а завершить работы планируют до конца года.

Ранее полпред в ЮФО Владимир Устинов заявлял, что в округе остаются бесхозными почти 700 гидротехнических сооружений.

Вячеслав Рыжков