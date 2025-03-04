Инвесторы ярославских глэмпингов могут получить господдержку

В Ярославской области за последние два года благодаря федеральной поддержке было создано более 300 номеров в глэмпингах. Об этом сообщили в правительстве региона.

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В этом году инвесторы могут получить субсидии на строительство модульных гостиниц в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», который реализует правительство области. Заявки министерство туризма принимает до 24 марта.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что глэмпинги являются перспективным направлением для развития туризма. Он пригласил инвесторов воспользоваться субсидией, которая компенсирует до 50% затрат на проекты с максимальной компенсацией расходов на один номер в размере 1,5 млн руб.

«Ждем новых заявок от инвесторов, которые, уверен, оценят преимущества субсидии. Выплата компенсирует затраты на объекты, которые строятся быстро, а пользоваться ими и получать прибыль можно круглый год»,— сказал глава региона.

В 2023 году в регионе при поддержке структур областного правительства было реализовано восемь проектов на 104 номера, в 2024-м — пять проектов на 198 номеров, включая парк отдыха «Николина гора», туристический кластер Брейтовского округа и экоотель «Вятское-на-Ухтомке», а также ряд других.

Антон Голицын