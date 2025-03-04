УФАС оштрафовало СВГК на 300 тыс. рублей за задержку подключения дома к газоснабжению
Антимонопольная служба оштрафовала СВГК за то, что компания не приняла необходимые меры для соблюдения сроков по подключению жилого дома к газоснабжению. Размер штрафа составил 300 тыс. руб. Об этом сообщает УФАС по Самарской области.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В ведомство обратился житель с заявлением о нарушении сроков подключения дома в селе Ягодное. Согласно подписанному договору, работы должны были выполнить до 8 июля прошлого года. Фактическое подключение произошло с задержкой.