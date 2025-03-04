ФМБА: вакцину против колоректального рака могут начать применять в 2025 году

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что онковакцина против колоректального рака может начать применяться уже с этого года. Летом 2024 года госпожа Скворцова заявляла, что вакцина прошла все доклинические исследования и готова к применению среди пациентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Скворцова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Вероника Скворцова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам госпожи Скворцовой, которые приводит ТАСС, в 2024 году специалисты завершили трехлетний цикл доклинических исследований онковакцины. По итогам исследований была доказана хорошая переносимость препарата у подопытных животных.

В ноябре 2024 года Вероника Скворцова поясняла, что вакцина против колоректального рака является персонифицированной и терапевтической (т.е. лечебной, а не профилактической). Вакцина способна активизировать специфический клеточный противоопухолевый иммунный ответ в организме пациента, благодаря чему иммунная система начинает распознавать раковые клетки и уничтожать их. По словам госпожи Скворцовой, индивидуальным для каждого пациента будет не только состав самого препарата, но и способы доставки его в организм (с помощью наночастиц, вирусных векторов или в виде мРНК в липосомах).

Полина Мотызлевская