На улице Молодежная в Новороссийске потушили пожар в квартире

В Новороссийске потушили пожар в квартире на улице Молодежной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу-герою.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 12:18 4 марта диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на улице Молодежной. По прибытию к месту сотрудники первых пожарных подразделений установили, что произошло возгорание ванной комнаты и вещей на площади 25 кв. м.

Открытое горение было ликвидировано примерно через 20 минут после вызова пожарных. В 12:49 пожар был ликвидирован полностью. На вызов привлекалось 14 человек личного состава МЧС России, четыре единицы техники. Жертв и пострадавших нет.

Алена Воробьева