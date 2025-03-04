Маск остался членом Королевского общества, несмотря на протесты ученых

Американский миллиардер Илон Маск сохранил членство в лондонском Королевском обществе по развитию знаний о природе — британском аналоге академии наук. Вчера, 3 марта, совет общества принял такое решение, как пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Brian Snyder / Reuters Илон Маск

Фото: Brian Snyder / Reuters

Ранее более 150 членов Королевского общества призвали исключить господина Маска из-за действий, которые, по их мнению, «несовместимы» с кодексом поведения общества. Открытое письмо с призывом исключить Илона Маска запустил почетный профессор биологии Имперского колледжа Лондона Стивен Карри, письмо подписали около 3,4 тыс. ученых. В нем, в частности, говорится, что господин Маск, как глава Департамента по правительственной эффективности в США, активно сокращает расходы на научные исследования. Помимо этого в письме его обвиняют в распространении ложной информации в соцсетях.

Господин Маск стал членом Королевского общества в 2018 году за достижения в освоении космоса и развитии электрического транспорта.

Яна Рождественская