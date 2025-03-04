Более 4 тонн просрочки изъяли в магазинах «Светофор» и «Маяк» на Кубани

Россельхознадзор изъял свыше 4 т просроченной продукции в 63 магазинах сети «Светофор» и двух точках сети «Маяк» в Краснодарском крае. В ходе проверок выявлены нарушения законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов, включая продажу просроченного мяса, рыбы, молочной продукции и более 2 тыс. яиц, сообщили в Южном межрегиональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В управлении рассказали, что проверочные мероприятия охватили 63 объекта сети «Светофор» и два магазина «Маяк». Из оборота изъято более 4 тыс. кг просроченной и обезличенной продукции, подлежащей уничтожению.

Кроме того, отобрано 10 проб продукции, из которых четыре оказались фальсифицированными: три — молочные, одна — мясная. В отношении нарушителей выдано 32 предписания, им грозит административная ответственность.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о масштабных проверках сети «Светофор», по итогам которых было изъято свыше 300 т продукции, приостановлена работа 76 торговых объектов, передано в суд более 300 материалов. Общая сумма штрафов превысила 1,2 млн руб.

Вячеслав Рыжков