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В Уфе дело о хищении у банков 25 млн рублей направлено в суд

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении 24 уфимцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество организованной группой в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подделке официальных документов организованной группой (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, уроженец Салавата создал преступную группу для хищения средств финансовых учреждений и привлек 23 человек к незаконной деятельности.

Фигуранты уголовного дела заранее подбирали банки, изготавливали документы с ложными данными, проводили инструктаж заемщиков. С июля 2019 года по февраль 2021 года соучастники получили потребительские кредиты, не планируя их погашать. Они похитили деньги шести банков на общую сумму более 25 млн руб.

Майя Иванова

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