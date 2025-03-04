Полицейский обвиняется в хищении командировочных денег в Ставропольском крае

Инспектор отдела по вопросам миграции отделения ОМВД России «Степновский», стал фигурантом уголовного дела о хищении командировочных денег. Об этом сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подозреваемый с марта по май 2023 года находился в служебной командировке.

«На командировочные расходы, в том числе проживание, мужчина получил более 269 тыс. руб. Сотрудник полиции заключил фиктивный договор найма жилого помещения стоимостью 264 тыс. руб., хотя на самом деле проживал в домовладении, бесплатно предоставленном местной администрацией»,— следует из материалов уголовного дела. .

После командировки инспектор представил в бухгалтерию отчет с приложенным поддельным документом о расходах на жилье. Сейчас следствие занимается закреплением имеющихся доказательств.

Николай Аксенов