Энергетики Пермского филиала «Т Плюс» обменялись опытом с коллегами из Санкт-Петербурга

В Пермском филиале ПАО «Т Плюс» приняли с рабочим визитом делегацию из города Санкт-Петербурга. В Оперативно-диспетчерской службе Пермских тепловых сетей Представителям АО «ТЭК СПб» продемонстрировали, как контролируется работа теплосетевой инфраструктуры Перми и Краснокамска в отопительном сезоне 2024-2025.

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Диспетчеры «Т Плюс» онлайн контролируют производственные показатели всех тепломагистралей. Всего в краевой столице в отопсезоне несут нагрузку 4 ТЭЦ, 3 водогрейные котельные, 27 малых котельных, 2056 км теплосетей, 10 насосных станций и 418 центральных тепловых пунктов.

Гости высоко оценили Оперативно-диспетчерскую службу, уровень цифровизации и автоматизации производственного процесса в Пермских тепловых сетях и «Т Плюс». Как отметили представители северной столицы, опыт пермских теплоэнергетиков актуален и для Санкт-Петербурга.

«Диагностика тепловых сетей, предотвращение технологических нарушений и выявление ещё только зарождающихся дефектов – приоритетные направления работы АО «ТЭК СПб». Сегодня в арсенале компании – не только традиционные, но и инновационные методы диагностики тепловых сетей. Среди них – мониторинг с помощью акустических датчиков, которые следят за состоянием трубопровода 24/7. Также наша компания остается лидером по заказу внутритрубной диагностики в стране. Ещё один метод современной диагностики – тепловизионная съёмка тепловых сетей с помощью как беспилотных летательных аппаратов, так и ручных тепловизоров», – сказал генеральный директор АО «ТЭК СПб» Иван Болтенков.

По словам директора Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергея Круглякова, предприятие всегда открыто для обмена опытом с коллегами из других частей страны. «История Пермских тепловых сетей насчитывает уже более 65 лет, и всё это время идёт постоянное развитие. Сейчас практически на всех наших ЦТП внедрена автоматизация, что позволяет оперативно управлять производственным процессом и повышать надёжность и качество услуг отопления и горячего водоснабжения», – рассказал он.

По итогам визита гости из Санкт-Петербурга и пермские теплоэнергетики продолжат взаимодействие, обмен наработками и практиками двух теплоснабжающих организаций.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1 104,4 МВт, тепловая мощность – 5057,253 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»