В Татарстане фирма вернула долги по зарплате на 6 млн рублей после дела СК
СУ СКР по Республике Татарстан завершило расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ о невыплате заработной платы в размере более 6 млн руб. в отношении руководителя ООО «НМИ». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В Татарстане фирма вернула долги по зарплате на 6 млн рублей после дела СК
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, с декабря 2023 по май 2024 года 46 сотрудникам организации не выплачивалась заработная плата, что привело к образованию задолженности.
В ходе расследования были собраны доказательства вины руководителя компании. Под давлением собранных материалов фигурант полностью погасил задолженность перед работниками.
В связи с полным возмещением ущерба уголовное дело было прекращено по нереабилитирующему основанию.