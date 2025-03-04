СУ СКР по Республике Татарстан завершило расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ о невыплате заработной платы в размере более 6 млн руб. в отношении руководителя ООО «НМИ». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане фирма вернула долги по зарплате на 6 млн рублей после дела СК

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане фирма вернула долги по зарплате на 6 млн рублей после дела СК

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с декабря 2023 по май 2024 года 46 сотрудникам организации не выплачивалась заработная плата, что привело к образованию задолженности.

В ходе расследования были собраны доказательства вины руководителя компании. Под давлением собранных материалов фигурант полностью погасил задолженность перед работниками.

В связи с полным возмещением ущерба уголовное дело было прекращено по нереабилитирующему основанию.

Артём Дергунов