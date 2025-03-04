Спортсмены Сочи завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях по муайтай

Спортсмены из Сочи завоевали 11 медалей на чемпионате и первенстве России по муайтай, которые прошли в Екатеринбурге. В соревнованиях участвовали около 500 тайбоксеров из 45 регионов страны, сообщает департамент физической культуры и спорта администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Фото: Телеграм-канал департамента физической культуры и спорта администрации Сочи

Сборная Краснодарского края завоевала 15 медалей: две «золотые», две «серебряные» и 11 бронзовых. Большую часть этих достижений обеспечили сочинские спортсмены.

В чемпионате России среди взрослых (17-40 лет) спортсмены из Сочи завоевали четыре медали: Елизавета Карартынян стала серебряным призером, а Кирилл Чижик, София Шумайлова и Юлия Шевцова получили бронзу.

В первенстве России среди юниоров (16-17 лет) сочинцы завоевали семь наград. Кира Чижик взяла «серебро», а бронзовыми медалистами стали Кристина Бейя, Матвей Шихов, Артур Бабаджанян, Богдан Петин, Георгий Гогалаури и Сандро Цвижба.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников отметил, что спортсмены продемонстрировали не только физическую силу, но и волю к победе, а также высокую технику, мастерство и стратегическое мышление на ринге. Господин Мирошников подчеркнул, что успех на соревнованиях достигается благодаря ежедневным тренировкам в спортзале и добавил, что администрация делает все возможное для развития спортивной инфраструктуры на курорте.

Победители соревнований вошли в состав национальной сборной и представят Россию на чемпионате мира в Турции в мае 2025 года.

Муайтай объединяет элементы бокса, кикбоксинга и традиционных тайских единоборств. В этом виде спорта разрешены удары кулаками, ступнями, голенями, локтями и коленями. В спортивных школах Сочи муантай занимаются более 2,2 тыс. человек, из них около 500 — дети.

Мария Удовик