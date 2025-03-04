Подозреваемые в избиении бродяги в Ростове заключены под стражу

По ходатайству следствия троим подозреваем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они являются фигурантами уголовного дела, возбужденного после появления в сети Интернет видеозаписи, где несколько человек в Ростове применяют физическое насилие в отношении мужчины без определенного места жительства. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно сообщению, в результате проведенных оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны 19-летний житель Ростова и двое 17-летних жителей Ростовской области. В ходе допроса и проверки показаний на месте происшествия фигуранты признали свою вину в совершении преступления.

Дело расследуется следственным отделом по Октябрьскому району Ростова по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). О ходе расследования доложено председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Сергей Иванов