В Ейском районе построят спортплощадку за 11,3 млн рублей

В поселке Ближнеейский Ейского района до октября 2025 года построят универсальную спортивную площадку с зонами для баскетбола, волейбола, мини-футбола и воркаута. На реализацию проекта направят 11,65 млн руб. из регионального бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дополнительно 350 тыс. руб. поступят из бюджета Ейского района. Средства уже переданы муниципальному образованию в виде субсидии.

Решение о строительстве многофункциональной спортплощадки было принято после обращения местных жителей в рамках поручения президента РФ. Детали проекта обсудили на видеоконференции вице-губернатор Александр Власов, замминистра физкультуры и спорта Кубани Вячеслав Никитин и глава Ейского района Роман Бублик.

«Новое пространство поможет вовлечь детей и подростков в систематические занятия физкультурой. Такие спортплощадки в нашем регионе востребованы круглый год»,— отметил господин Власов.

Анна Гречко