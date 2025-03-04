Апелляционная инстанция поддержала решение о сохранении самарского элеватора

Апелляционный суд в Нижнем Новгороде поддержал решение нижестоящего суда о возвращении самарскому элеватору статуса объекта культурного наследия. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила руководительница самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Нина Казачкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Судебная тяжба между ВООПиК и владельцем «Элеватора» ООО «Фаворит-3» длится несколько лет. В ноябре прошлого года суд признал доводы активистов за сохранение исторического объекта обоснованными. Собственник элеватора подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

Элеватор на стрелке рек Волги и Самары был построен в конце 1970 годов. Он возведен по проекту архитектора Валентина Смирнова, который доработал Николай Дегтярев. В СССР это был первый элеватор вертикального типа. Долгие годы здание, оказавшееся в частной собственности, не использовалось. Несколько раз общественники сообщали о начале сноса элементов уникального здания.

Летом 2024 года за сохранение объекта высказался Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, который на тот момент находился в статусе врио главы региона.

Сабрина Самедова