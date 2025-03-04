В Екатеринбурге проведут капремонт подземного перехода у вокзала

В подземном пешеходном переходе на улицах Свердлова и Челюскинцев в Екатеринбурге будет проведен капитальный ремонт, сообщила директор департамента благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники городской коммунальной службы во время удаления граффити в подземном переходе

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сотрудники городской коммунальной службы во время удаления граффити в подземном переходе

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным администрации города, работы будут проводиться в течение двух лет. В ходе ремонта заменят облицовку стен, входные группы украсят гранитными плитами, а над спусками установят навесы. Особое внимание будет уделено выбору материала для пола. На первом этапе работ будут решены вопросы с сетями электроснабжения и гидроизоляцией, а на втором – обновлен внешний вид пространства.

В переходе планируется заменить навигационные указатели, установить камеры видеонаблюдения и информационно-туристические стенды. Для разработки дизайна подземного перехода будут привлечены художники, которые должны создать «зону гостеприимства Екатеринбурга».

Ранее в Екатеринбурге на общественные обсуждения вынесли проект строительства подземного пешеходного перехода. Он соединит станцию метро «Уральская» и железнодорожный вокзал. Согласно документам, проект направлен на комфортный переход пассажиров по принципу «Сухие ноги».

Полина Щуцкая