Грузооборот на ЮУЖД увеличился на 3,6%

Грузооборот на Южно-Уральской железной дороге за январь-февраль составил 26,5 млрд тарифных тонно-км. Это на 3,6% больше аналогичного периода прошлого года. Погрузка же уменьшилась на 10,3%, до 8,8 млн т, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

С начала года на железной дороге выросла погрузка зерна до 458,4 тыс. т зерна, что на 65,4% превышает показатель января-февраля 2024 года, а также железной и марганцевой руды — 17 тыс. т (+46,5%), древесины и лесоматериалов — 7,8 тыс. т (+14%). Сократилась погрузка строительных грузов на 19,5%, до 2,2 млн т, цемента — 239,3 млн т (-18,3%), нефти и нефтепродуктов — 1,6 млн т (-9,7%), черных металлов — 2,3 млн т (-6,5%), химикатов и соды — 384,8 тыс. т, (-3,5%), лома черных металлов — 54,9 тыс. т (-4,8%).

Виталина Ярховска