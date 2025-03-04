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Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии выросла на 7% за неделю

Общее количество заболевших ОРВИ в Удмуртии с 24 февраля по 3 марта составило 17,7 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, показатель заболеваемости увеличился на 7% по сравнению с прошлой неделей. Количество заболевших гриппом — 744 человека.

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Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

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Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ зарегистрированы в Красногорском, Ярском, Малопургинском и Дебесском районах, а также в Ижевске и Можге. Учебный процесс приостановлен в 62 школах и 58 детских садах. Полностью закрыты шесть детских садов и три школы в республики.