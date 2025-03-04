ТОАЗ приступил к реализации федерального проекта «Производительность труда»

В АО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) стартовал первый этап реализации проекта по оптимизации пилотного потока «Производство и отгрузка аммиака» в рамках федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На первом этапе проекта будет проходить обучение рабочей группы предприятия базовым методикам бережливого производства. После его завершения сотрудники компании приступят к практической части с помощью экспертов регионального центра компетенции Самарской области.

Федеральный проект «Производительность труда» направлен на повышение конкурентоспособности российских предприятий за счет внедрения инструментов бережливого производства. В настоящий момент внедряют бережливое производство более 190 предприятий региона, включая ТОАЗ.

АО «ТОАЗ» — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата, входящий в группу «Уралхим». Производственные активы компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в Тольятти.