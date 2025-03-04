На Дону произошло объединение ВТБ и Почта Банка

В Ростовской области с середины февраля три клиентских центра Почта Банка начали предлагать услуги ВТБ, а к концу марта в регионе планируется присоединить еще шесть точек продаж, сообщает пресс-служба регионального отделения ВТБ.



Руководитель департамента администрирования сети ВТБ Светлана Сырцова, отметила, что интеграция позволит расширить доступ клиентов к банковским услугам: «Процесс слияния офисов завершится к середине следующего года и затронет несколько тысяч точек продаж по всей стране»,— уверена сотрудник банка.

Кроме того, до конца марта проект охватит более 300 точек обслуживания по всей стране.

Уточняется, что продукты ВТБ доступны в 125 клиентских центрах Почта Банк в 48 регионах России.

Снежана Стодольская