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В Михайловске возбудили уголовное дело после нападения собак на 9-летнюю девочку

Шпаковском округе на 9-летнюю девочку напала стая бездомных собак. Ребенок получил синяки и множественные укусы. В Следкоме края возбудили уголовное дело по статье «халатность», сообщили в ведомстве.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Собак отогнал мужчина, проезжавший мимо. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Сейчас следователи проводит опросы местных жителей и устанавливают все обстоятельств произошедшего.

Николай Аксенов

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