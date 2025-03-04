В Михайловске возбудили уголовное дело после нападения собак на 9-летнюю девочку
Шпаковском округе на 9-летнюю девочку напала стая бездомных собак. Ребенок получил синяки и множественные укусы. В Следкоме края возбудили уголовное дело по статье «халатность», сообщили в ведомстве.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Собак отогнал мужчина, проезжавший мимо. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.
Сейчас следователи проводит опросы местных жителей и устанавливают все обстоятельств произошедшего.