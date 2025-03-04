В Челябинске у ТРК «Родник» произошла массовая авария

Днем 4 марта возле ТРК «Родник» столкнулись три автомобиля. Травмы получил один из водителей, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, авария произошла около дома №203 на улице Труда, за «Родником». Столкнулись автомобили Chery под управлением 43-летнего водителя, Kia Rio, за рулем которого был 24-летний водитель, и Mazda под управлением 37-летнего челябинца. Травмы получил владелец первой машины.

Сейчас инспекторы стараются обеспечить беспрепятственный проезд транспорта в месте аварии. После того, как будут зафиксированы следы ДТП, проезжую часть освободят.

Виталина Ярховска