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Жителя Ростовской области осудили за незаконное хранение гранаты и патронов

Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области приговорил 62-летнего жителя села Каменно-Андрианово Николая Кучеренко к шести годам двумя месяцам колонии общего режима за незаконное хранение гранаты и патронов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, Николай Кучеренко хранил у себя дома незаконно приобретенные средства поражения: ручную осколочную гранату, выстрелы для подствольного гранатомета и патроны к огнестрельному оружию. Судом он был признан виновным в незаконном хранении взрывчатых вещей и боеприпасов (ч. 1 ст. 222.1; ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Кристина Федичкина

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