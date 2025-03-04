Вступил в силу приговор по делу о ложных сообщениях о терактах в Тольятти

Житель Тольятти не смог оспорить приговор за ложные сообщения о терактах в зданиях силовых структур в городе. Постановление первой инстанции оставлено в силе. Решение принял Самарский областной суд. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Осужденный сообщил о готовящихся терактах 3 и 30 мая 2024 года. В состоянии алкогольного опьянения он позвонил по номеру «112» и в дежурную часть УФСБ РФ по Самарской области в Тольятти.

Эксперты обследовали здание, но не нашли взрывных устройств. Преступника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ.

В декабре 2024 года Автозаводской районный суд Тольятти назначил задержанному наказание в виде шести с половиной лет колонии общего режима. После этого адвокат осужденного подал жалобу на приговор, но суд отказался удовлетворять ее.

Георгий Портнов