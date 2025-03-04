Главе нижегородского АНО «ОКА» предоставили российское гражданство

Гендиректор нижегородского областного кадрового агентства (АНО «ОКА») Якоб Пиннекер получил российское гражданство. Начальник отдела полиции №5 Анатолий Щечин вручил ему российский паспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель нижегородского кадрового агентства «ОКА» Якоб Пиннекер

Руководитель нижегородского кадрового агентства «ОКА» Якоб Пиннекер



АНО «ОКА» оказывает содействие высококвалифицированным специалистам, инвесторам, бизнесменам и фермерам из других стран, которые хотят переехать в Росcию и выбирают местом своего жительства Нижегородскую область.

Гражданин Германии Якоб Пиннекер переехал в Россию в 2016 году, чтобы «жить в стране с традиционными семейными ценностями».

В 2024 году губернатор Глеб Никитин назначил его генеральным директором АНО «ОКА». Перед господином Пиннекером поставили задачу выстроить систему «одного окна» для граждан из Европы, США, Канады и Австралии, которые хотят жить и работать в России.

Андрей Репин