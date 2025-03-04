Главе нижегородского АНО «ОКА» предоставили российское гражданство
Гендиректор нижегородского областного кадрового агентства (АНО «ОКА») Якоб Пиннекер получил российское гражданство. Начальник отдела полиции №5 Анатолий Щечин вручил ему российский паспорт.
Руководитель нижегородского кадрового агентства «ОКА» Якоб Пиннекер
АНО «ОКА» оказывает содействие высококвалифицированным специалистам, инвесторам, бизнесменам и фермерам из других стран, которые хотят переехать в Росcию и выбирают местом своего жительства Нижегородскую область.
Гражданин Германии Якоб Пиннекер переехал в Россию в 2016 году, чтобы «жить в стране с традиционными семейными ценностями».
В 2024 году губернатор Глеб Никитин назначил его генеральным директором АНО «ОКА». Перед господином Пиннекером поставили задачу выстроить систему «одного окна» для граждан из Европы, США, Канады и Австралии, которые хотят жить и работать в России.