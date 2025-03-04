На реконструкцию МФЦ в Индустриальном районе Ижевска выделят 93,7 млн рублей

Как обнаружил «Ъ-Удмуртия», на реконструкцию здания многофункционального центра (МФЦ) в Индустриальном районе Ижевске направят 93,7 млн руб. Он находится на ул. Дзержинского, 5. Соответствующий контракт появился на портале госзакупок 4 марта.

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По контракту, планируется отремонтировать системы отопления, обновить вентиляцию и устройства кондиционирование, системы электроосвещениЯ И ливневую канализацию. Также благоустроят территорию вокруг здания. Срок окончания контакта — 27 ноября 2025 года. Подрядчика определят 25 марта.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что прошлый центр МФЦ в Индустриальном районе по адресу ул. Авангардная, 6А, закрылся с 1 сентября до ввода в эксплуатацию нового здания. Это было связано с «несоответствием требований» объекта правилам работы МФЦ.