В Уфе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на 1,6 млн рублей

После проверки прокуратуры Кировского района Уфы возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) работникам ООО «Промстроймонтаж», сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что с августа 2023 года по февраль 2024 года компания задолжала 44 сотрудникам в общей сложности около 1,6 млн руб.

ООО «Промстроймонтаж», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в декабре 2020 года. Компания занимается электромонтажными работами. Владелец — Евгений Левочкин. Выручка в 2024 году составила 8,43 млн руб., убыток — 35,49 млн руб.

Майя Иванова