В Нижнекамске временно нарушена работа системы трекинга общественного транспорта
В Нижнекамске зафиксированы временные нарушения в работе системы отслеживания транспорта в мобильном приложении «Нижнекамский транспорт». Из-за технических сбоев со стороны оператора и проблем со спутниковой навигацией GPS данные о местоположении автобусов и трамваев отображаются некорректно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнекамска.
В Нижнекамске временно нарушилась работа системы трекинга общественного транспорта
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Геоинформационные приложения, включая сервисы „Яндекса“, получают уже готовую ошибочную координату от устройства, а не декодируют сигнал от спутника напрямую, такие ошибки в определении геопозиции связаны именно со сбоями GPS», — говорится в сообщении мэрии.
В настоящий момент проводятся работы для устранения неполадок. Электронная система оплаты проезда продолжает работать в штатном режиме.