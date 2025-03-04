В Нижнекамске временно нарушена работа системы трекинга общественного транспорта

В Нижнекамске зафиксированы временные нарушения в работе системы отслеживания транспорта в мобильном приложении «Нижнекамский транспорт». Из-за технических сбоев со стороны оператора и проблем со спутниковой навигацией GPS данные о местоположении автобусов и трамваев отображаются некорректно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнекамска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске временно нарушилась работа системы трекинга общественного транспорта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Нижнекамске временно нарушилась работа системы трекинга общественного транспорта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Геоинформационные приложения, включая сервисы „Яндекса“, получают уже готовую ошибочную координату от устройства, а не декодируют сигнал от спутника напрямую, такие ошибки в определении геопозиции связаны именно со сбоями GPS», — говорится в сообщении мэрии.

В настоящий момент проводятся работы для устранения неполадок. Электронная система оплаты проезда продолжает работать в штатном режиме.

Артём Дергунов