«Хотя одно из названий этого камня — кровавая яшма, яшмой он не является»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие украшения с аквамаринами и гелиотропами лучше всего выбирать в качестве подарков мартовским именинникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gemological Institute of America Фото: Gemological Institute of America

Камни рожденных в марте, по версии Ассоциации ювелиров Америки, это аквамарин и гелиотроп, он же кровавая яшма. Причем если аквамарин известен как камень рожденных в марте уже давно, то кровавый камень был добавлен совсем недавно. Геммологический институт Америки в своей статье об аквамарине и гелиотропе отмечает: «Они очень разные по внешнему виду, но имеют схожую репутацию защитников благополучия».

Что интересно, хотя одно из названий этого камня — кровавая яшма, яшмой на деле он не является. На самом деле это минерал кварцевой группы. Назвали же его кровавой яшмой за цвет: непрозрачный, глухой, темно-зеленый, как будто с каплями крови. Но путаницы еще больше во всех этих «кровавых» названиях, потому что английское слово bloodstone может заставить подумать, что речь о кровавике или гематите, а это совсем другой камень.

Что же касается ювелирного применения, то, конечно, дарить украшения родившимся в марте, следуя традиции выбора камней для появившихся на свет в этом месяце, все же лучше с аквамарином как более благородным ювелирным камнем. А кровавую яшму оставить для объектов, поделок и всяких браслетов из бусин. Которые, кстати, выглядят весьма неплохо.

Анна Минакова