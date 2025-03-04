В Самарской области в январе выдали 534 ипотечных кредита — на 60% меньше, чем год назад

В январе текущего года в Самарской области выдали 534 ипотечных жилищных кредитов физическим лицам, что на 60% меньше показателя за январь прошлого года. Объем предоставленных кредитов составил 1,73 млрд руб. (на 59% меньше по сравнению с январем 2024 года). Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Большая часть выданных кредитов пришлась на вторичный рынок — 337 (-62%) на 732 млн руб. (-69%), на первичном рынке предоставили 197 кредитов (-54%) на 1 млрд руб. (-48%). Средняя процентная ставка по предоставленным ипотечным жилищным кредитам составила 9,64%: 6,23% на первичном рынке и 15,14% на вторичном рынке.

Средняя сумма кредита в январе составила 3,25 млн руб. (+0,2%). Средний срок кредита — 24,9 лет (+4%).

Руфия Кутляева