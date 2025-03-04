В Удмуртии арестовали трех подростков по обвинению в диверсии на сотовой вышке

Трех подростков, подозреваемых в поджоге сотовой вышки в Воткинске, заключили под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Им предъявлено обвинение в диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

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Следствие считает, что 15 февраля двое 17-летних и один 18-летний фигуранты совершили диверсию «в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ» и подожгли объект. Обвиняемых арестовали на два месяца, до 16 апреля 2025 года.

Решение заключить под стражу фигурантов принял Индустриальный райсуд Ижевска. Подсудимые и их защитники возражали против требований следователя. Противоправная деятельность была выявлена региональным УФСБ совместно с МВД и расследуется СУ СК.