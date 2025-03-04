Сезон зимней охоты завершился в Нижегородской области

В Нижегородской области завершился сезон зимней охоты. Запрещена спортивная и любительская охота на большинство видов, сообщили в региональном минлесхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Охотники могли добывать кабана, зайца, лисицу, енотовидную собаку, ондатру, белку, горностая, куницу, ласку, норку, рысь, хоря, бобра, глухаря, тетерева и рябчика. До 31 марта разрешена охота на волков.

1 апреля в регионе начнется сезон весенней охоты на пернатую дичь. Охотникам разрешат добывать селезней с применением живых подсадных уток. Сезон охоты на боровую дичь продлится 10 дней, даты открытия в южных и северных районах области будут разными.

За нелегальную добычу охотничьих ресурсов предусмотрена административная либо уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ и возмещение ущерба.

Елена Ковалева