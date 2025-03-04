Ставропольский «ЮгСтройИнвест» попал в топ-10 ведущих застройщиков России

Ставропольская группа компаний «ЮгСтройИнвест» (ГК «ЮСИ») заняла 10-е место в рейтинге ведущих застройщиков России по текущему объему возводимого жилья. Рейтинг составлен аналитиками портала Единого реестра застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ресурса, ГК «ЮгСТройИнвест» возводит в настоящее время почти 1,2 млн кв. м жилья в трех регионах России. Всего в работе застройщика 13 жилых комплексов и 86 многоквартирных домов.

По данным ЕРЗ на 1 марта 2025 года, топ-10 застройщиков возводят 22,26 млн кв. м жилья, что составляет 18,78% от объема текущего строительства всех российских застройщиков. При этом доля тройки лидеров достигает 9,79% (11,6 млн кв. м) возводимой жилой недвижимости. Из них доля ГК «Самолет» (Москва) занимает 4,42%, ПИК (Москва) – 3,5%, а на ГК «Точно» (Краснодарский край) приходится 1,87%. ТОП-20 застройщиков вместе строят 26,7%, а ТОП-50 — 37,5% жилья. Также в пятерку ведущих застройщиков попали московская ГК «ФСК» и кубанская Dogma.

Согласно информации с сайта ГК «ЮСИ», компания образована в августе 2003 года. Ее основателем и бессменным руководителем стал Юрий Иванов. В этом же году в Ставрополе началось строительство первого шестиэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями. В январе 2025 года компания вышла на второе место в РФ по количеству сделок с ипотекой Сбер и неипотечных сделок в «Домклик», став единственным региональным застройщиком, который вошел в ТОП-3 лидеров вместе с компаниями Москвы и Санкт-Петербурга.

Дмитрий Михеенко