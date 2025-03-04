Пермский политех подписал соглашение с иракским университетом

Пермский национальный исследовательский политехнический университет договорился о сотрудничестве с Южным техническим университетом (Басра, Ирак). Соответствующее соглашение, как сообщает пресс-служба российского вуза, было подписано 26 февраля в Басре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сотрудничество между университетами направлено на развитие кооперации в области академических, научных и образовательных мероприятий. По данным «Ъ-Прикамье», основное направление сотрудничества будет касаться нефтегазовой сферы.

Стоит отметить, что рядом с Басрой проекты по нефтедобыче реализует один из ключевых партнеров политеха — компания «ЛУКОЙЛ». В частности, российская компания занимается освоением месторождения «Западная Курна-2». Коммерческая добыча на месторождении ведется с 2014 года.