В Прикамье увеличат выплаты при рождении ребенка

В Пермском крае увеличат размер выплаты при рождении ребенка женам участников специальной военной операции (СВО), а также студенткам. Это предусматривает проект закона, внесенный в краевой парламент губернатором Дмитрием Махониным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», в случае принятия законопроекта размер выплаты составит 140 154 руб. (в настоящее время — 134 650 руб.). Планируется, что депутаты рассмотрят законопроект на мартовском пленарном заседании.

Напомним, единовременная денежная выплата при рождении ребенка была установлена в регионе с января 2025 года. Соответствующий проект закона краевой парламент принял в октябре 2024 года.