«ТК Сибирь-речтранс» привлекли к ответственности за завышенные тарифы

ООО «ТК Сибирь-речтранс» (ТК СРТ) привлекли к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования (ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ). Директору организации внесено представление, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, с 2024 года компания оказывала услуги по перевозке коммерческих грузов по произвольно принятым тарифам. Это, говорится в сообщении, повлияло на стоимость товаров для конечных потребителей.

Отмечается, что организация занималась грузоперевозками в том числе в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории по маршруту Красноярск — Дудинка — Красноярск.

ООО «ТК СРТ» зарегистрировано в 2013 года на территории Красноярского края. По данным «СПАРК-Интерфакс», гендиректор компании — Анатолий Шепалов. Выручка ООО по итогам 2023 года составила 1,2 млрд руб., прибыль — 71 млн руб.

Александра Стрелкова