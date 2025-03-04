В Саратове будут судить директора фирмы за дачу взятки сотруднику Росреестра

Следственный отдел по Кировскому району Саратова завершил расследование уголовного дела о даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ) в отношении директора коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, с февраля 2018 по март 2024 года фигурант передал должностному лицу Управления Росреестра по Саратовской области свыше 58 тыс. руб. в качестве взятки. За эти деньги тому предстояло предоставить директору фирмы персональные и прочие данные физических и юридических лиц из базы.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Что касается взяткополучателя, суд оштрафовал его на 800 тыс. руб. Также ему запретили занимать должности на госслужбе в течение 1,5 лет.

Павел Фролов