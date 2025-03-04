Полуторагодовалая девочка отравилась наркотиками в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полуторагодовалая девочка попала в больницу с признаками отравления наркотиками. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотиков, совершенное в отношении несовершеннолетнего»), сообщили в региональном управлении СУ СКР.

1 марта ребенок поступил в инфекционную больницу №23. Оттуда его экстренно перевели в отделение реанимации областной детской больницы, сообщил главный редактор медицинского ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов. По его данным, реаниматологи вытащили ребенка из тяжелого состояния за сутки, девочку перевели в общую палату.

Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего и проверяют условия жизни ребенка в семье. Проверку также организовала прокуратура Нижегородской области.

Елена Ковалева