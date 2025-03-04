«Дочка» РЖД взыскивает с правительства Ставрополья 96 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края рассматривает дело о взыскании с правительства региона 96,4 млн руб. недополученных денег, при регулировании тарифов для населения. Истцом выступает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания». Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В материалах дела говорится, что недополучение доходов возникло в период работы пригородного сообщения на территории Ставропольского края за январь — сентябрь 2024 года.

На данном этапе суд изучает материалы дела и ответные заявления второй стороны. Следующее заседание по делу назначено на 17 марта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» зарегистрировано в 2007 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе. Головная компания — ОАО «РЖД». Генеральный директор — Антон Глеба. Выручка компании за 2023 год составила 1,7 млрд руб., прибыль — 141 млн руб.

Николай Аксенов