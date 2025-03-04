Обвиняемый в смерти задержанного экс-полицейский в Уфе оставлен под арестом

Советский районный суд Уфы оставил под арестом до 20 марта бывшего участкового полиции Аркадия Залилова, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности смерть задержанного (ч. 5 ст. 286 УК РФ).

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По материалам дела, в декабре 2024 года Аркадий Залилов во время задержания ударил кулаком в живот 25-летнего подозреваемого в хранении наркотиков, который позже скончался. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из-за травмы живота.

Майя Иванова