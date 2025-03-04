Суд отклонил претензии фонда развития промышленности к отчетности казначейству

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск регионального фонда развития промышленности и венчурных инвестиций к управлению федерального казначейства (УФК). Истец оспаривал представление казначейства, касающееся обязательной отчетности о расходовании субсидий из областного бюджета, следует из материалов судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2021-2022 годах областной минфин предоставил фонду 324,5 млн руб. на обеспечение его деятельности. Фонд обязался ежегодно отчитываться о результатах субсидирования через систему «Электронный бюджет» или с помощью подлинников документов. В июне 2024 года УФК проверило фонд и выявило шесть нарушений в отчетности. В частности, фонд нарушил сроки отчетности через «Электронный бюджет», а казначейство предписало устранить нарушения.

Представители фонда в суде доказывали, что отчитывались на бумаге, а сроки сорваны не были. Юристы отметили, что отчеты представлены за все периоды использования субсидии, а отчитываться за периоды, когда субсидия не предоставлялась, фонд не обязан. Кроме того, для отчетности предусмотрен альтернативный способ обмена документами, который использовал фонд. Однако суд решил, что отчетность через электронную госсистему обязательна, и отказал в иске.

Владимир Зубарев