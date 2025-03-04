Самарский главк отчитался о рейде с сотнями выявленных правонарушений и десятках преступлений
По распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области Игоря Иванова на территории региона прошло масштабное оперативно-профилактическое мероприятие, в его ходе пресечено более 700 различных административных правонарушений и раскрыто 55 преступлений, сообщили в ведомстве.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
В мероприятии приняли участие более двух тысяч сотрудников органов внутренних дел и Управления Росгвардии по Самарской области, а также дружинники, казаки, представители частных охранных организаций и органов местного самоуправления.
Полицейскими проверено по месту жительства более 900 граждан, состоящих на профилактических учетах.
По линии миграционного законодательства отработаны места компактного пребывания иностранцев, выявлено 51 нарушение миграционного законодательства, в том числе 8 фактов фиктивной постановки на миграционный учет.
Один мигрант помещен в Центр временного содержания иностранных граждан. Часть проверяемых лиц доставлены полицейскими в военные комиссариаты для проведения профилактических бесед.