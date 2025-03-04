Главе СК доложат о причинах отсутствия ремонта в школе поселка Харьковский

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину провести процессуальную проверку по информации о ненадлежащем содержании школы в поселке Харьковский. Сообщается, что дети не могут полноценно обучаться из-за перевода в другое образовательное учреждение, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным, размещенным в интернете, в феврале прошлого года в здании школы 1974 года постройки обрушился потолок в котельной. Из-за этого возникли проблемы с подачей отопления. Детей временно перевели в другую школу, однако из-за некачественной организации их перевозки несовершеннолетние регулярно учатся в дистанционном формате. Скорость интернета в поселке не позволяет полноценно получать образование. Многочисленные обращения родителей в администрацию не помогли провести ремонт здания школы.

Виталина Ярховска