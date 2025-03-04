Ярославский депутат предстанет перед судом за таран автобуса

В Рыбинский городской суд направлено уголовное дело в отношении депутата Ярославской областной думы Марины Степановой. В пресс-службе областной прокуратуры сообщают, что 49-летняя местная жительница обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение вреда здоровью человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Следствие считает, что в сентябре 2024 года обвиняемая, ехавшая за рулем автомобиля QWM TANK 500, не уступила дорогу двигавшемуся по «главной» автобусу и произвела столкновение с ним. Пострадали 10 человек, семерых из них госпитализировали, сообщали ранее в правоохранительных органах.

«В результате полученных травм водителю и пассажиру автобуса причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью»,— уточняют в прокуратуре по итогам расследования.

Рыбинская прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения. Как рассказывала ранее сама Марина Степанова, она прошла медицинское освидетельствование и не была пьяна в момент ДТП. Если приговор будет обвинительным и вступит в силу, Ярославская областная дума должна будет лишить Степанову полномочий. С 2004 года Марина Степанова возглавляет «Фермерское хозяйство Марины Степановой», которое специализируется на выпуске мясной продукции.

Алла Чижова