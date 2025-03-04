ARCHIVISTA получила награды по итогам международного фестиваля «Дни архитектуры»

Итоги конкурса подведены на выставке YugBuild

Проектное бюро ARCHIVISTA (входит в холдинг Alias Group) отмечено дипломами и наградами по итогам открытого смотра-конкурса на лучший архитектурный проект в рамках международного фестиваля «Дни архитектуры». Работы участников конкурса были представлены на 35-й международной выставке YugBuild в Краснодаре. Торжественная церемония награждения состоялась 28 февраля.

Бюро стало победителем в номинации «Творческие архитектурные мастерские и коллективы»

Кроме того, офис ARCHIVISTA занял почетное место в номинации «Интерьеры» по коммерческим объектам, а также получил диплом лауреата именной премии им. заслуженного художника, дизайнера, архитектора В.П. Козлова в специальной номинации за лучший реализованный дизайн-проект.

«Все проекты, которые ARCHIVISTA презентовала на выставке, отмечены высокими наградами. Мы рады, что работа бюро получила такую значимую оценку организаторов фестиваля. Для нас это – стимул продолжать разрабатывать оригинальные архитектурные решения, используя российский и мировой опыт и внедряя новые передовые идеи», - прокомментировала глава бюро ARCHIVISTA Маргарита Авдышева.

В 2024 году ARCHIVISTA уже принимала участие в Международном фестивале «Дни архитектуры» и победила в нескольких номинациях конкурса по спроектированным гостиничным комплексам, социальным объектам и производственным зданиям.

Международный фестиваль «Дни архитектуры» традиционно проходит на выставке YugBuild. Это крупное ежегодное мероприятие, объединяющее профессиональное сообщество для презентации лучших архитектурных проектов и обсуждения актуальных вопросов архитектурно-строительной отрасли. Организаторы фестиваля: департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, Краснодарское региональное отделение Союза архитекторов России, Южное территориальное отделение Российской академии архитектуры и строительных наук.

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