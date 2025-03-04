В Госдуме предложили запретить камеры-треноги на дорогах

Депутат Владислав Даванков («Новые люди») обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой запретить использование камер-треног на дорогах. По словам господина Даванкова, такие поправки к КоАП позволят защитить водителей от незаконных штрафов, но при этом не увеличат число ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожная камера регистрации нарушений скорости

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Дорожная камера регистрации нарушений скорости

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В обращении (есть у «Ъ») депутат отмечает, что передвижные комплексы фиксации нарушений (треноги) часто устанавливаются в местах с «неочевидными для водителей ограничениями», что приводит к большому числу штрафов, «не всегда оправданных» с точки зрения безопасности на дорогах. По словам господина Даванкова, из-за этого водители воспринимают камеры не как средство для улучшения безопасности, а как способ сбора штрафов.

Господин Даванков также указывает на «недобросовестных операторов» систем фиксации нарушений, которые устанавливают камеры с увеличением погрешности измерений. «Обжалование таких незаконных постановлений требует значительных затрат времени, усилий и финансовых средств»,— отмечает депутат.

В обращении также приводится статистика: среди основных видов нарушений ПДД, ставших причиной ДТП, нарушение скоростного режима составляет лишь 23,8% за первые девять месяцев 2024 года. При этом более 70% от всех постановлений составляют именно штрафы за превышение скорости.

Полина Мотызлевская