Сотрудники донского МЧС устраняют последствия разлива мазута в Анапе

В Анапе сотрудники донского МЧС продолжают оказывать помощь по очистке пляжей после ЧС на черноморском побережье. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В операции участвуют 103 специалиста и задействовано 17 единиц техники из донского спасательного центра МЧС России.

Уточняется, что сотрудники регионального МЧС удаляют мазут с песка и оказывают помощь животным, которые пострадали в результате ЧС.

Снежана Стодольская