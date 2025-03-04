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Сотрудники донского МЧС устраняют последствия разлива мазута в Анапе

В Анапе сотрудники донского МЧС продолжают оказывать помощь по очистке пляжей после ЧС на черноморском побережье. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В операции участвуют 103 специалиста и задействовано 17 единиц техники из донского спасательного центра МЧС России.

Уточняется, что сотрудники регионального МЧС удаляют мазут с песка и оказывают помощь животным, которые пострадали в результате ЧС.

Снежана Стодольская

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