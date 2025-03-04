Назначен генеральный директор компании «Мечел-Материалы»

Генеральным директором ООО «Мечел-Материалы» (входит в ПАО «Мечел», имеет производственные мощности в Челябинске) назначен Илья Малышев. На этой позиции он сменил Николая Пархомчука, сообщает пресс-служба компании.

Илья Малышев начал карьеру на ОАО «Томусинская автобаза» в 2004 году, где из слесаря по ремонту транспорта стал ведущим инженером-механиком. В 2009 году перешел на Челябинский металлургический завод на должность замначальника цеха по ремонту и техническому обслуживанию машин непрерывного литья заготовки. С 2012 по 2014 годы работал заместителем директора по ремонту и техническому обслуживанию оборудования ООО «Бетотек». После трудоустроился в ООО «Мечел-Материалы» главным инженером. Вскоре стал начальником управления огнеупорных работ, затем — директором департамента технического развития.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мечел-Материалы» зарегистрировано в 2007 году в Челябинске. Выручка за 2023 год составляет 15 млрд руб., чистый убыток — 54,9 млн руб. Специализируется на производстве и продаже огнеупорной шамотной продукции, обожженной извести, известняка, переработке металлургического шлака и производстве из него минеральной добавки для изготовления бетонов и сухих строительных смесей.

Виталина Ярховска