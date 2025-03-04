S7 Airlines увеличила число рейсов из Новосибирска в Кызыл до девяти в неделю

Авиакомпания S7 Airlines с 4 апреля открывает дополнительные рейсы в Кызыл (Республика Тыва) из аэропорта Толмачево. Количество рейсов, таким образом, увеличится с семи до девяти в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Дополнительные рейсы из Новосибирска в Кызыл будут выполняться по понедельникам и пятницам»,— отметили в пресс-службе перевозчика. Время в пути на самолете Embraer 170 составит около полутора часов.

Сейчас S7 Airlines выполняет рейсы по маршруту Новосибирск-Кызыл и обратно ежедневно.

Как писал «Ъ-Сибирь», S7 Airlines с 15 февраля открыла дополнительный ежедневный рейс в Иркутск из аэропорта Толмачево. Таким образом, число ежедневных рейсов из Новосибирска в столицу Приангарья возросло до семи.

По итогам 2024 года объем перевозок пассажиров авиакомпании S7 Airlines снизился на 19% до 12,9 млн человек. В маршрутную сеть компании составила почти 100 тыс. рейсов, включая внутренние и международные направления.

Михаил Кичанов