Ресторан «Колос» в Ставрополе могут не включить в реестр ОКН

Ресторан «Колос» в Ставрополе могут не включить в единый госреестр объектов культурного наследия (ОКН). Недавно на сайте управления ОКН появился акт государственной историко-культурной экспертизы. В нем есть вопросы к уникальности «Колоса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставрополя Фото: Администрация Ставрополя

«Объект культурного наследия не отвечает критериям уникальности, исторической, архитектурно-художественной ценности»,— поясняют историки.

Представители градозащитного сообщества планируют обжаловать данный акт.

Еще в январе прошлого года заброшенный ресторан «Колос» в Центральном парке Ставрополя признали выявленным объектом культурного наследия. Но позже установили, что при наличии собственника, ремонт и уход должен обеспечивать владелец.

Срок, в течение которого владелец был обязан провести первоочередные консервационные и противоаварийные работы, давно истек. Это позволило краевому управлению по сохранению ОКН подать на него в суд.

Сейчас сохранение заброшенного ресторана обеспечивается в рамках госохраны ОКН регионального значения «Бабина роща».

Николай Аксенов